Volley la Sir può pensare ai playoff con il vento in poppa Intanto la Supercoppa torna a casa

La Sir Susa Scai Perugia ha vinto la Supercoppa e ora può concentrarsi sui playoff. La squadra ha ottenuto la settima vittoria nella competizione, eguagliando così la Sisley Treviso in testa alla classifica delle affermazioni. La vittoria di ieri rappresenta un risultato importante per il club, che si prepara alle fasi decisive della stagione.

Nessuno come la Sir Susa Scai Perugia. Almeno nella storia recente della pallavolo italiana. Il successo di ieri in Supercoppa vale l'aggancio alla Sisley Treviso in vetta all'albo d'oro con sette affermazioni.La mitica società veneta, grazie alla quarta edizione consecutiva vinta, è già stata.