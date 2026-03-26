Domenica l'Alta Fratte inizia i playoff promozione di serie A2 femminile Tigotà in Puglia. Dopo aver concluso le fasi preliminari, la squadra di Padova si prepara a affrontare la fase decisiva del torneo. La partita rappresenta il primo impegno ufficiale dopo le gare di pool promozione e gironi.

Adesso si inizia a fare sul serio. Messe da parte sia la fase a gironi che quella della Pool Promozione, la Nuvolí AltaFratte Padova si appresta a debuttare nei playoff promozione di serie A2 femminile Tigotà. Lo farà domenica 29 marzo a Fasano alle 18 al Palasport Vigna Marina della località pugliese. Un esordio storico quelle delle padovane, ma lo sarà pure per le padrone di casa, anch’esse mai arrivate a questa fase della manifestazione, che scenderanno in Puglia forti di un terzo posto nella Pool Promozione e conseguente testa di serie numero 2 nella griglia playoff alle spalle della Millenium Brescia. Un vantaggio in termini di piazzamento che consentirà alle tigri gialloblù di disputare in casa il match di ritorno in programma giovedì 2 aprile a Trebaseleghe con fischio d’inizio alle 20. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Scattano i playoff promozione per l'Alta Fratte: si comincia domenica in Puglia

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