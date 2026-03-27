Rosy Bindi sfiducia Conte e Schlein | Un nome autorevole per superare le divisioni Un federatore? Sì ma non dico chi

Rosy Bindi ha espresso dubbi sulla capacità di Giuseppe Conte ed Elly Schlein di unificare il partito, criticando le loro reazioni positive all’esito del referendum. La politica ha affermato che servirebbe un nome autorevole per superare le divisioni interne e ha suggerito l’idea di un federatore senza indicare specificamente chi potrebbe ricoprire questo ruolo. La sua posizione si inserisce in un confronto acceso tra diverse fazioni politiche.

Ne ha per l’uno e per l’altra, Rosy Bindi, che di fronte agli entusiasmi di Giuseppe Conte ed Elly Schlein per l’esito del referendum non solo tira il freno a mano, come hanno già fatto altri, ma va all’attacco, sostanzialmente lasciando intendere di trovarli inadeguati. Il «moto di fastidio» di Rosy Bindi per il dibattito sulle primarie. «Ho provato un moto di fastidio davanti a chi, a spoglio ancora in corso, si è messo a parlare di primarie», dice in un’intervista a La Stampa, con un chiaro riferimento prima di tutto a Conte. «Anche questa fretta – sottolinea – dimostra che non si è capito il voto. Sovrapporre immediatamente il risultato al consenso all’opposizione e intestarsi la vittoria rischia di far imboccare una strada sbagliata». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rosy Bindi “sfiducia” Conte e Schlein: «Un nome autorevole per superare le divisioni. Un federatore? Sì, ma non dico chi» Articoli correlati Leggi anche: Da Gratteri a Ranucci e Rosy Bindi: ecco chi voterà no al referendum Le ragioni del no al referendum, a Chieti dibattito con Rosy BindiL'appuntamento, domenica prossima , è a cura del Comitato a difesa della Costituzione per il No costituito dall'associazione nazionale magistrati Il... Una raccolta di contenuti su Rosy Bindi Gaza, Rosy Bindi: Dobbiamo fermare NetanyahuGaza, il commento di Rosy Bindi: La comunità internazionale deve costringere Netanyahu a fermarsi, in particolare l'Europa, dando un segnale di autonomia rispetto a Trump, cominciando a isolare ... la7.it Una spedizione punitiva: Rosy Bindi si espone contro la Riforma della GiustiziaIl durissimo commento di Rosy Bindi in merito alla Riforma della Giustizia, il Referendum e la posizione della Meloni sulla guerra in Iran. newsmondo.it