Bignami affonda Salis con 3 parole | Piagnucola povera stella

Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ha commentato le azioni di un'altra parlamentare, accusandola di piagnucolare dopo essere stata sottoposta a un controllo di polizia. Ha utilizzato le parole

Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, è tranciante: «Ilaria Salis è là che piagnucola perché l’hanno sottoposta a un controllo preventivo di Polizia, povera stella, la rivoluzionaria con l’immunità in tasca.». Bignami affonda il colpo: «Però può consolarsi perché per tanti italiani il posto giusto dove dovrebbe stare in realtà è un altro. Ma pensiamo che a non votare, o a votare per la sinistra, gente così rischiamo di trovarcela al governo». Lo scorso ottobre Ilaria Salis, europarlamentare eletta con Alleanza Verdi Sinistra, ha goduto dell’immunità parlamentare grazie a un voto di differenza. Uscita dal carcere grazie alla candidatura e all’elezione in parlamento voluto da Bonelli e Fratoianni, ottenuta l’immunità dall’aula ha esultato: «Una vittoria perla democrazia, lo Stato di diritto e l’antifascismo». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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