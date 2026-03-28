Un esponente politico di un partito di centrodestra ha commentato pubblicamente un controllo di polizia avvenuto in un hotel. La persona coinvolta si è lamentata dell’intervento, definendo il tutto un piagnucolio e sostenendo che dovrebbe trovare altri luoghi per le sue attività. La vicenda ha suscitato reazioni di diverse parti politiche, senza ulteriori dettagli sui motivi del controllo.

“ Ilaria Salis piagnucola perché l’hanno sottoposta a un controllo preventivo di polizia. Povera stella. la rivoluzionaria con l’immunità in tasca. Però può consolarsi, perché per tanti italiani il posto giusto in cui dovrebbe stare è un altro “. Lo ha detto il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, in riferimento al controllo di polizia subito dalla europarlamentare all’alba, nel giorno del corteo di Roma intitolato No Kings. “Però pensiamo anche che a non votare o a votare per la sinistra – ha aggiunto Bignami in un breve video – gente così rischiamo di trovarcela al governo” L'articolo Bignami (FdI): “Controllo in hotel a Salis? Piagnucola, povera stella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bignami (FdI): “Controllo in hotel a Salis? Piagnucola, povera stella. Per gli italiani dovrebbe stare altrove”

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