Biathlon Lukas Hofer infila sette errori e poi sorride ai Campionati Italiani Comola premiata

Nel fine settimana si sono svolti i Campionati Italiani di biathlon in Val Martello, con le gare di mass start. Durante la competizione, Lukas Hofer ha commesso sette errori nel tiro e successivamente ha sorriso dopo la prestazione. La gara si è conclusa con la premiazione di Comola.

In Val Martello (provincia di Bolzano) si è concluso il fine settimana riservato ai Campionati Italiani di biathlon, con la disputa delle mass start. I due tricolori assoluti sono stati conquistati da Samuela Comola e Lukas Hofer, al termine di due prove condizionate da un vento molto forte. Il veterano della Val Pusteria ha primeggiato nonostante i sette errori al poligono (1-2-2-2), tagliando il traguardo con il tempo di 34:06.8 e un vantaggio di 6.9 secondi nei confronti di Marco Barale (tre sbagli al tiro) e di 19.8 secondi su Elia Zeni (0-1-0-1). Una sola imprecisione con l’arma in mano per Comola in occasione dell’ultimo passaggio in piazzola, chiudendo poi con il tempo di 31:57. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biathlon, Lukas Hofer infila sette errori e poi sorride ai Campionati Italiani. Comola premiata Articoli correlati LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA: Lukas Hofer e gli azzurri per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sprint maschile di Oslo Holmenkollen. LIVE Biathlon, Mass start maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lukas Hofer punta sulla precisioneBuonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mass sgtart maschile, sulla distanza dei 15 km, valida per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lukas Hofer Discussioni sull' argomento LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA: altro trionfo di Leagreid, che conquista la Coppa di specialità. Bionaz miglior italiano; LIVE Biathlon Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA | Jacquelin al comando dopo il primo poligono. Biathlon, Lukas Hofer infila sette errori e poi sorride ai Campionati Italiani. Comola premiataIn Val Martello (provincia di Bolzano) si è concluso il fine settimana riservato ai Campionati Italiani di biathlon, con la disputa delle mass start. I due tricolori assoluti sono stati conquistati da ... oasport.it Biathlon: Laegreid vince anche la Sprint di Otepaa beffando Jacquelin nell'ultimo giro, 13^ Lukas Hofer.Dopo aver faticato per i primi due terzi di stagione, Laegreid non scende più dal podio e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo la Mass Start di Kontiolahti. neveitalia.it Buono il rientro sul massimo circuito di Didier Bionaz: il valdostano ha concluso 22simo con un errore, seguito da Lukas Hofer 23simo con tre errori. Leggi le news: tinyurl.com/dp66pj4h #wearefisi #fisinews #biathlon x.com Biathlon – Lukas Hofer dopo la sprint: “Al tiro non ho avuto abbastanza attenzione, ma nell’Inseguimento può succedere di tutto” - facebook.com facebook