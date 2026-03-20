LIVE Biathlon Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA | Lukas Hofer e gli azzurri per stupire

Oggi si svolge la sprint maschile di biathlon a Oslo Holmenkollen, valida come prova di qualificazione per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tra i partecipanti ci sono Lukas Hofer e altri atleti italiani, pronti a confrontarsi sulla neve norvegese. La gara viene trasmessa in diretta, con aggiornamenti continui sui risultati e le performance dei concorrenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sprint maschile di Oslo Holmenkollen. Sull’iconica collinetta della capitale norvegese continua lo spettacolo dell’ultima tappa di Coppa del Mondo con il francese Eric Perrot può chiudere i discorsi relativi alla classifica generale. Una formalità per l’asso transalpino, che dopo i problemi occorsi a Tommaso Giacomel ai Giochi Olimpici non ha praticamente avuto rivali nella graduatoria. In casa Italia si rivede Didier Bionaz dopo il periodo vissuto in IBU Cup. Gradito ritorno per l’azzurro, che deve cercare di ritrovare fiducia al poligono e può contare su una buona condizione sugli sci. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA: Lukas Hofer e gli azzurri per stupire Articoli correlati LIVE Biathlon, Mass start maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lukas Hofer punta sulla precisioneBuonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mass sgtart maschile, sulla distanza dei 15 km, valida per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a... LIVE Biathlon, Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a HoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile di Biathlon da Otepää... IBU Biathlon Sprint Männer - Oberhof 2026 - ORF HD Approfondimenti e contenuti su Lukas Hofer Temi più discussi: LIVE Biathlon, Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA: Laegreid beffa Jacquelin, Perrot abdica in Coppa di specialità. Pircher sorprende!; LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA: Lukas Hofer e gli azzurri per stupire; LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA: trionfo in solitaria per Laegreid! Ottimo prova di Hofer; Biathlon oggi 12 marzo in tv, Sprint maschile Otepää 2026: orario, startlist, streaming. A che ora il biathlon oggi: startlist sprint maschile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi (ore 16:15), venerdì 20 marzo, prosegue la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) si darà ... oasport.it LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA: Laegreid per il bis, Hofer può rimontareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta prova di inseguimento ... oasport.it Lisa Vittozzi e Lukas Hofer si piazzano sesti nella staffetta singola mista della Coppa del Mondo di biathlon di Otepae, in Estonia. - facebook.com facebook Inseguimento maschile di Otepää caratterizzato da vento e molti errori al tiro: Lukas Hofer conquista un buon 7° posto nonostante tre errori al poligono. Leggi le news: tinyurl.com/2ut6u4hm #wearefisi #fisinews #biathlon x.com