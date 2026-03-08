LIVE Biathlon Mass start maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Lukas Hofer punta sulla precisione

Stasera si svolge la mass start maschile di biathlon a Kontiolahti, in Finlandia, sulla distanza di 15 km. L’evento fa parte della coppa del Mondo 2025-2026 e vede in gara atleti di diverse nazionalità che si contendono punti importanti. La presentazione della competizione è avvenuta questa sera con aggiornamenti in diretta, mentre Lukas Hofer si prepara a puntare sulla precisione.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mass sgtart maschile, sulla distanza dei 15 km, valida per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Kontiolahti in Finlandia. La gara finlandese mette di fronte i 30 migliori atleti del circuito, tra big della classifica generale e specialisti capaci di fare la differenza nei quattro poligoni e negli ultimi chilometri sugli sci. Per l’Italia al momento c’è un solo pettorale, quello di Lukas Hofer, protagonista di un fine settimana fino ad ora estremamente positivo sulle nevi finlandesi. L’altoatesino si presenta al via con fiducia, dopo aver mostrato solidità al tiro e buone sensazioni sugli sci nelle gare precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

