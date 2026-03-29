Bezzecchi svela cosa ha fatto prima di vincere il GP degli Stati Uniti | Ho scritto a Kimi Antonelli

Prima di scendere in pista per il Gran Premio degli Stati Uniti, il pilota ha rivelato di aver scritto un messaggio a Kimi Antonelli dopo aver appreso della sua vittoria. Questo gesto è stato l’unico pensiero che ha avuto prima di prepararsi per la gara di MotoGP a Austin. Non sono state fornite altre informazioni sul contenuto del messaggio o sulle motivazioni di questa comunicazione.

Marco Bezzecchi ha avuto un unico pensiero stamattina prima di concentrarsi per la gara di MotoGP a Austin: scrivere a Kimi Antonelli quando ha saputo della sua vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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