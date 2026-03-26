Kimi Antonelli si presenta con un tutore al GP Giappone di Formula 1 | Ma posso guidare

Durante il Gran Premio del Giappone di Formula 1, il pilota italiano è stato visto con un tutore al polso. In risposta alle domande dei presenti, ha dichiarato di essere in grado di guidare, affermando di sentirsi bene e di poter partecipare alla gara senza problemi.

È stato lo stesso pilota italiano a spazzare via ogni perplessità sulle sue condizioni: "Sto bene e posso guidare". L'acciacco risale al "botto" durante le FP3 in Australia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Gian Carlo Minardi: “Se Kimi Antonelli fosse andato in Ferrari oggi non sarebbe nemmeno in Formula 1”

F1, GP Giappone 2026. Vincendo a Suzuka, Kimi Antonelli può eguagliare Alberto Ascari dopo 74 anniIl tema delle vittorie consecutive è d’attualità, se si parla di Andrea Kimi Antonelli.

Contenuti utili per approfondire Kimi Antonelli

Temi più discussi: Chi è Antonelli: perché si chiama Kimi? Il film in cui ha recitato, la canzone prima dei Gp e il numero 12 omaggio a Senna; Kimi Antonelli, 10 cose da sapere sull'italiano enfant prodige della Formula 1; C'è un significato particolare dietro l'esultanza di Antonelli al traguardo del GP Cina; Non sapeva usare il cambio manuale e non metteva la freccia. Ecco come Kimi Antonelli ha preso la patente.

Antonelli a Suzuka: 'La qualifica è l'aspetto in cui devo migliorare'Andrea Kimi Antonelli, giovane talento della Mercedes, si presenta al weekend di Suzuka con grande determinazione. Reduce dalla vittoria nel Gran Premio di Cina, che lo ha reso il secondo pilota più g ... it.blastingnews.com

Eliska Babickova, chi è la ex fidanzata di Andrea Kimi Antonelli campionessa di kart e influencerEliska Babickova, chi è la ex fidanzata di Andrea Kimi Antonelli, pilota Mercedes di F1: campionessa di kart e influencer, ha frequentato da sempre l'ambiente del motorsport ... sport.virgilio.it

Reduce dalla prima vittoria in carriera in Cina, Andrea Kimi Antonelli rivela di essere stato sommerso dai complimenti di molti sportivi, Jannik Sinner in testa. Ma lo sguardo è già volto verso la prossima sfida a Suzuka. E della tanto chiacchierata ala anteriore d - facebook.com facebook

Il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali tesse le lodi di Kimi Antonelli, ma sa che per la vera consacrazione ci vorrebbe un matrimonio (vincente) con la Ferrari #Antonelli #F1 #Ferrari x.com