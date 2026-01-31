L’Italia guarda con attenzione alla partita di Sinner contro Nole, e le parole di Bertolucci non sono passate inosservate. L’ex campione azzurro ha commentato la prestazione del giovane tennista, sottolineando come sembriva un po’ in soggezione di fronte a Nole. Bertolucci ha detto che, se fosse nel suo staff, avrebbe lavorato sulla sua personalità. Intanto, Sinner ha già preso le sue note: questa sconfitta, dice, sarà una lezione utile, anche per i più grandi, che perdono 8-10 partite ogni anno.

nessuno si aspettava all’Australian Open due semifinali così combattute e finite al quinto set, pur con epiloghi differenti. Alcaraz in mezzo a mille difficoltà è riuscito a venire a capo dell’ostacolo Zverev, mentre il favorito Sinner ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte all’immenso Djokovic. Lo spagnolo ha avuto noie fisiche: i crampi che arrivano e vanno via da soli non li ho mai visti, ma non conoscendo la situazione non si può fare un raffronto con le difficoltà di Sinner che ha dimostrato più volte una notevole resistenza, pur in mezzo ai problemi affrontati in questi anni. Le due semifinali, una di 5 ore e mezza e l’altra di più di 4, hanno avuto la stessa intensità, costringendo i giocatori ad andare oltre la fatica: sono match che ti danno una marea di soddisfazione in caso di vittoria e ti uccidono moralmente in caso di sconfitta, ma in ogni caso tolgono anni di vita tennistica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Sinner, e la personalità? Contro Nole pareva in soggezione. Se fossi nel suo staff..."

Approfondimenti su Sinner Nole

Jannik Sinner si prepara alla semifinale contro Novak Djokovic, ma l’ex azzurro Bertolucci mette in chiaro che per lui il match dipende dalla velocità.

Susie Wiles, capo staff di Donald Trump, rivela dettagli sulla personalità disfunzionale del presidente, offrendo una prospettiva unica e diretta sulle sue caratteristiche e comportamenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sinner Nole

Argomenti discussi: Bertolucci: Sinner, qualcuno lassù ti vuole bene. Ma ora devi liberare la testa; Bertolucci: 'Nole monumentale, a Sinner è mancata arroganza'; Australian Open, Bertolucci e la provocazione sull’orario di Sinner e Shelton: Gli organizzatori…; Australian Open 2026, il consiglio di Bertolucci a Sinner dopo i crampi con Spizzirri: Va capita la causa del problema.

Bertolucci: Djokovic monumentale. Sinner troppo timido, è stato per certi versi pavidoBertolucci: Sinner non ha giocato bene dal punto di vista tattico, è un aspetto da rilevare. Non ha perso per motivi fisici ... ilnapolista.it

Djokovic se la ride e ringrazia Sinner: Bertolucci evidenzia i rimpianti di Jannik, che conferma le sue difficoltàDjokovic al settimo cielo dopo la vittoria su Sinner, che ha scherzosamente ringraziato. Jannik esce tra i rimpianti e conferma di dover ancora lavorare molto su un aspetto ... sport.virgilio.it

PAOLO BERTOLUCCI: "Djokovic monumentale, ma Sinner ne uscirà più forte" Dopo la semifinale di Melbourne, l'ex capitano azzurro Paolo Bertolucci ha analizzato con la consueta lucidità la sconfitta di Jannik Sinner. Nonostante l'amarezza, Bertolucci - facebook.com facebook

Paolo Bertolucci: “Prestazione monumentale di Djokovic, ma a Sinner è mancata ‘arroganza’” - x.com