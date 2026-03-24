Gino Paoli il celebre cantautore italiano è scomparso all’età di 91 anni

Da napolipiu.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 91 anni Gino Paoli, noto cantautore italiano. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore e ha suscitato cordoglio nel mondo della musica. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali e ha portato alla cancellazione di eventi e concerti programmati in suo onore. La sua carriera si è sviluppata lungo diversi decenni, lasciando un’impronta significativa nel panorama musicale italiano.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una triste notizia ha colpito il panorama musicale italiano: Gino Paoli, uno dei cantautori più venerati e influenti, è venuto a mancare nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo, all’età di 91 anni. La sua scomparsa segna una perdita inestimabile per la musica leggera italiana. Gino Paoli ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli italiani. Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, Paoli ha dedicato la sua vita a scrivere e interpretare canzoni che rimarranno nella storia della musica. Alcuni dei suoi brani più celebri, come “Il cielo in una stanza,” “Senza fine,” “Sapore di sale” e “Una lunga storia d’amore,” hanno segnato intere generazioni, diventando dei veri e propri classici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

gino paoli il celebre cantautore italiano 232 scomparso all8217et224 di 91 anni
© Napolipiu.com - Gino Paoli, il celebre cantautore italiano, è scomparso all’età di 91 anni.

Articoli correlati

Chi sono i figli di Gino Paoli, il cantautore scomparso a 91 anni: età, biografie e cosa fanno oggiLa scomparsa di Gino Paoli, avvenuta all’età di 91 anni, ha riportato l’attenzione non solo sulla sua immensa eredità musicale, ma anche sulla sua...

Addio a Gino Paoli: il grande cantautore scomparso a 91 anniUn grande lutto nella musica e nella canzone italiana che perdono uno dei suoi più grandi protagonisti.

Ti lascio una canzone - Ornella Vanoni e Gino Paoli (Radio Italia 2004)

Video Ti lascio una canzone - Ornella Vanoni e Gino Paoli (Radio Italia 2004)

Una raccolta di contenuti su Gino Paoli

Temi più discussi: È morto Gino Paoli. Il celebre cantautore aveva 91 anni; È morto Gino Paoli, il padre della musica leggera italiana; Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Gino Paoli, Battistoni (FI): Ha segnato immaginario italiano.

gino paoli gino paoli il celebreGino Paoli morto, le polemiche e le gaffe celebri: dagli attacchi a Sanremo alla polemica con Elodie. «I concorrenti dei talent? Li porterei al dopolavoro ferroviario»Gino Paoli morto oggi a 91 anni è stato un gigante della canzone italiana, ma anche uno dei caratteri più spigolosi e meno diplomatici del nostro spettacolo. Paoli non ha ... ilmessaggero.it

gino paoli gino paoli il celebreÈ morto Gino Paoli, il celebre cantautore italiano aveva 91 anniGino Paoli, icona della musica italiana, ci ha lasciato a 91 anni. Scopri la sua carriera, i brani celebri e la sua vita ... bigodino.it

Digita per trovare news e video correlati.