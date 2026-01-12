Seconda edizione del Caffè Letterario | apre la presentazione del libro di Luca Simoncini

Riparte la seconda edizione del Caffè Letterario, intitolata

Parte la seconda edizione del Caffè Letterario, dal titolo "Protagonisti della nostra storia: letture e incontri che danno spazio a ogni voce". Gli incontri, in tutto 12, si terranno nella sede dell’Arci Porco Rosso, in piazza Casa Professa, 2.I primi due appuntamenti saranno giovedì 15 gennaio. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

