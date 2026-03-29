Benevento-Cosenza top e flop | Salvemini una sentenza un difensore colpevole sul pareggio

Nel match tra Benevento e Cosenza, il risultato è stato un pareggio, nonostante le numerose occasioni create nel primo tempo dal team di casa. Il Cosenza, pur mostrando determinazione, ha ricevuto un gol annullato e ha approfittato di alcune situazioni fortunate. Tra i protagonisti, Salvemini ha segnato un gol arrivato dopo una decisione controversa, mentre il difensore ospite è stato giudicato colpevole in un episodio chiave.

Tempo di lettura: 3 minuti Nonostante la quantità industriale di occasioni create nel primo tempo, contro un mai domo (e fortunato) Cosenza, il Benevento si è dovuto accontentare della spartizione della posta. Non quanto sperato alla vigilia per dare il colpo di grazia definitivo alle flebili speranze di rimonta del Catania, ma pur sempre un mattoncino utile che avvicina ancora di più la Strega alla B. A 4 turni dalla fine sono 9 i punti di vantaggio sugli etnei, quasi 10 a volerla dire tutta perché in caso di arrivo appaiate, il Benevento sarebbe avanti in virtù della ormai incolmabile migliore differenza reti generale. Contro il Cosenza ai giallorossi é mancato il cinismo, anche se Floro Flores in sala stampa ha escluso un fattore “ansia” nei suoi ragazzi (LEGGI QUI). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Cosenza, top e flop: Salvemini una sentenza, un difensore colpevole sul pareggio Articoli correlati Benevento-Crotone, i convocati di Floro Flores: la decisione su SalveminiAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 20^... VIDEO & FOTO/ Benevento, Mignani e Salvemini on fire all’Imbriani: non decolla la prevendita per il FoggiaTempo di lettura: < 1 minuto Seduta a porte aperte questa mattina per il Benevento che si è allenato all’Imbriani davanti ai tifosi. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Benevento Cosenza top e flop Salvemini... Temi più discussi: Nel fortino di casa, la capolista deve tornare subito alla vittoria; Benevento-Cosenza, indetta la giornata giallorossa: mercoledì al via la prevendita; Benevento-Cosenza, Floro Flores: Pensiamo solo a vincere. Sfidiamo una squadra forte; Benevento - Cosenza Calcio | pronostico & migliori quote | 29.03.2026. Benevento-Cosenza 1-1, rivivi la CRONACA DEL MATCH14:31 – È tutto per questa diretta testuale, restate su TifoCosenza.it per tutti gli approfondimenti post gara. 14:30 – A fronte di alcune fasi di gioco nelle quali il Benevento ha dato mostra del suo ... tifocosenza.it Benevento-Cosenza 1-1: il tabellino del match del VigoritoFloro Flores opta per il 4-2-3-1 posizionando Salvemini al centro dell’attacco. Buscè invece opta per il 4-3-3, posiziona Garritano in regia e Beretta centravanti ... cosenzachannel.it Tvsette Benevento. . Benevento, Floro Flores: “Prestazione da grande squadra, ma non è ancora fatta”. Il pareggio per 1-1 contro il Cosenza Calcio non scalfisce le certezze del Benevento Calcio. Al termine della gara del “Vigorito”, il tecnico giallorosso Antoni - facebook.com facebook Benevento-Cosenza diretta Serie C: segui la sfida di oggi LIVE x.com