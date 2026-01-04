Benevento-Crotone i convocati di Floro Flores | la decisione su Salvemini

Al termine della sessione di allenamento odierna, l’allenatore Antonio Floro Flores ha comunicato l’elenco dei convocati per la partita Benevento-Crotone, valida per la 20ª giornata di Serie C Sky Wifi. La scelta sulla presenza di Salvemini sarà comunicata successivamente, in base alle valutazioni dello staff tecnico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 20^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Benevento-Crotone. Assenti Nardi, Ricci e Sena. Rientra Salvemini dopo un’assenza che dura dal 26 ottobre. Convocati dalla Primavera Kwete, Del Gaudio, Battista e Gigliano. PORTIERI 22 Esposito Manuel 1 Russo Danilo 26 Vannucchi Gianmarco DIFENSORI 19 Borghini Diego 20 Ceresoli Andrea 24 Kwete Marcel 77 Pierozzi Edoardo 25 Romano Raffaele 23 Saio Pietro 14 Scognamillo Stefano 6 Viscardi Angelo CENTROCAMPISTI 28 Del Gaudio Matteo 8 Maita Mattia 5 Mehic Dino 4 Prisco Antonio 18 Simonetti Pier Luigi 38 Talia Angelo ATTACCANTI 17 Battista Vincenzo 29 Cantisani Raffaele 7 Carfora Lorenzo 99 Della Morte Matteo 21 Giugliano Marco 11 Lamesta Davide 10 Manconi Jacopo 32 Mignani Guglielmo 9 Salvemini Francesco 93 Tumminello Marco L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

