Benevento-Crotone i convocati di Floro Flores | la decisione su Salvemini

Da anteprima24.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della sessione di allenamento odierna, l’allenatore Antonio Floro Flores ha comunicato l’elenco dei convocati per la partita Benevento-Crotone, valida per la 20ª giornata di Serie C Sky Wifi. La scelta sulla presenza di Salvemini sarà comunicata successivamente, in base alle valutazioni dello staff tecnico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 20^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Benevento-Crotone. Assenti Nardi, Ricci e Sena. Rientra Salvemini dopo un’assenza che dura dal 26 ottobre. Convocati dalla Primavera Kwete, Del Gaudio, Battista e Gigliano. PORTIERI 22 Esposito Manuel    1 Russo Danilo 26 Vannucchi Gianmarco DIFENSORI 19 Borghini Diego 20 Ceresoli Andrea 24 Kwete Marcel 77 Pierozzi Edoardo 25 Romano Raffaele 23 Saio Pietro 14 Scognamillo Stefano   6 Viscardi Angelo CENTROCAMPISTI 28 Del Gaudio Matteo   8 Maita Mattia   5 Mehic Dino   4 Prisco Antonio 18 Simonetti Pier Luigi 38 Talia Angelo ATTACCANTI 17 Battista Vincenzo 29 Cantisani Raffaele   7 Carfora Lorenzo 99 Della Morte Matteo 21 Giugliano Marco 11 Lamesta Davide 10 Manconi Jacopo 32 Mignani Guglielmo   9 Salvemini Francesco 93 Tumminello Marco  L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

benevento crotone i convocati di floro flores la decisione su salvemini

© Anteprima24.it - Benevento-Crotone, i convocati di Floro Flores: la decisione su Salvemini

Leggi anche: Iniziata la mission Crotone: Floro Flores può sorridere, si rivede Salvemini

Leggi anche: Audace Cerignola-Benevento, i convocati di Floro Flores

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

benevento crotone convocati floroBenevento, parte l’assalto ai rinforzi per Floro Flores - I contatti esplorativi, i sondaggi, le richieste di informazioni sono andate avanti anche in questi gio ... ilsannioquotidiano.it

Benevento, un occhio al Crotone e l’altro al calciomercato - Si muove lungo un doppio binario il Benevento che da un lato guarda alla sessione invernale per ritoccare l’organico a disposizione di Antonio Floro Flores ... ilsannioquotidiano.it

Benevento-Crotone: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Crotone monday night della ventesima giornata del Girone C di Serie C: canale tv, formazioni e copertura streaming. calciomercato.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.