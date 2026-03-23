Tempo di lettura: < 1 minuto Complice il divieto di vendita ai residenti nel Sannio e provincia, saranno solo 8 i tifosi del Benevento presenti questa sera a Monopoli in una tappa che potrebbe avvicinare ulteriormente i giallorossi alla serie B. Una decisione difficile da mandare giù e che priverà la Strega del sostegno dei propri supporter in una trasferta che avrebbe sicuramente fatto registrare il tutto esaurito. Il tifo organizzato giallorosso ha preso una posizione chiara in merito a questo ulteriore divieto attraverso uno striscione esposto davanti al “Vigorito” ed un post sui propri canali social. “ Proviamo – si legge – unicamente sgomento e rabbia a dover affrontare quest’ennesima trasferta vietata di un campionato che ormai, come sosteniamo da tempo, di professionistico ha solo il nome. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Monopoli-Benevento, il settore ospiti non sarà vuoto: striscione degli ultras davanti al “Vigorito”

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