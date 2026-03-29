Benevento-Cosenza Floro Flores | Arbitro? Facciamo noi mea culpa per i gol non realizzati

Durante la partita tra Benevento e Cosenza, l’allenatore dei padroni di casa ha commentato l’andamento del primo tempo, sottolineando l’ottima prestazione della squadra. Ha inoltre affermato di assumersi le proprie responsabilità per i gol non segnati, senza fare riferimento alle decisioni arbitrali che, secondo lui, hanno comunque influito sul risultato finale. Non sono state fatte altre considerazioni ufficiali in merito alle decisioni dell’arbitro.

Tempo di lettura: 3 minuti Si tiene stretto l’ottimo primo tempo dei suoi ragazzi mister Floro Flores che non cerca alibi nelle decisioni arbitrali che hanno sicuramente avuto un peso sull’esito finale. In sala stampa il tecnico della Strega ha espresso il suo rammarico per questo pareggio che tuttavia avvicina ancora di più i giallorossi alla serie B. Queste le parole di Floro Flores. PROVA – “Abbiamo fatto un grande primo tempo. Potevamo raddoppiare o triplicare. Nel complesso la squadra ha disputato una buona prova. C’è grande rammarico. Era un bel po’ che non vedevo una prestazione simile. Nella ripresa il Cosenza era schierato e bisognava avere un po’ di pazienza in più. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Cosenza, Floro Flores: “Arbitro? Facciamo noi mea culpa per i gol non realizzati” Articoli correlati Benevento-Cosenza, i convocati di Floro Flores: out solo i lungodegenti, aggregati due PrimaveraTempo di lettura: < 1 minutoSono 25 i convocati di mister Floro Flores per la gara di domani al “Veneziani” (ore 20:30) contro il Monopoli. Benevento-Siracusa, Floro Flores: “Arrabbiato per il secondo gol subito”Non sbaglia un colpo tra le mura amiche il Benevento che batte anche il Siracusa (LEGGI QUI)e mette pressione all’altra capolista Catania (sanniti... Una selezione di notizie su Benevento Cosenza Floro Flores Arbitro... Temi più discussi: Benevento-Cosenza, Floro Flores: Pensiamo solo a vincere. Sfidiamo una squadra forte; SERIE C SKY WIFI: BENEVENTO-COSENZA CONFERENZA PRE-GARA DI MISTER FLORO FLORES; Dove vedere Benevento-Cosenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cosenza, il Benevento non festeggerà domani la Serie B. Floro Flores: Che potenziale i Lupi · CosenzaChannel.it. Salvemini sblocca e Beretta recupera: pari tra Benevento e Cosenza. Floro Flores vede la promozioneAl Vigorito la sfida tra gli uomini di Floro Flores e Buscè, valida per la trentaquattresima giornata del girone C: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Benevento-Cosenza 1-1: il tabellino del match del VigoritoFloro Flores opta per il 4-2-3-1 posizionando Salvemini al centro dell’attacco. Buscè invece opta per il 4-3-3, posiziona Garritano in regia e Beretta centravanti ... cosenzachannel.it #Benevento-#Cosenza 1 a 1. I lupi bloccano la Strega al “Vigorito”. A Salvemini risponde Beretta. Benevento Calcio#seriecskywifi#seriecgironec - facebook.com facebook Benevento-Cosenza diretta Serie C: segui la sfida di oggi LIVE x.com