Benevento-Cosenza i convocati di Floro Flores | out solo i lungodegenti aggregati due Primavera

Per la partita di domani sera al “Veneziani”, il tecnico Floro Flores ha convocato 25 calciatori. Tra i presenti, sono stati aggregati anche due giocatori della squadra Primavera, mentre sono stati mantenuti fuori solo i calciatori infortunati di lunga durata. La gara è in programma alle 20:30 e si affrontano Benevento e Cosenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 2 5 i convocati di mister Floro Flores per la gara di domani al “Veneziani” (ore 20:30) contro il Monopoli. Assenti solo i lungodegenti Ricci, Simonetti, Nardi e Mehic. In lista anche i baby Giugliano e Del Gaudio. Torna Tumminello, nemmeno in panchina a Monopoli a causa di un attacco influenzale. PORTIERI: Esposito, Vannucchi, Russo. DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Caldirola, Celia. CENTROCAMPISTI: Maita, Prisco, Talia, Kouan, Del Gaudio. ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello, Salvemini, Giugliano. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Cosenza, i convocati di Floro Flores: out solo i lungodegenti, aggregati due Primavera Articoli correlati Atalanta U23-Benevento, i convocati di Floro Flores: out in treSono 23 i convocati di mister Floro Flores per la trasferta in programma domani pomeriggio (ore 14:30) al comunale di Caravaggio contro l’Atalanta... Benevento-Foggia, i convocati di Floro Flores: quattro assentiAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 32^... Contenuti utili per approfondire Benevento Cosenza i convocati di Floro... Temi più discussi: SERIE C SKY WIFI: BENEVENTO-COSENZA, INFO ACCREDITI STAMPA; Dove vedere Benevento-Cosenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Benevento-Cosenza, indetta la giornata giallorossa: mercoledì al via la prevendita; Benevento, col Cosenza sarà giornata giallorossa: i dettagli della prevendita. Qui Benevento, i convocati per Cosenza: c’è TumminelloSono 25 i calciatori a disposizione di mister Floro Flores, ci sono anche l'attaccante e Prisco, che avevano saltato lo scorso match ... tifocosenza.it Benevento-Cosenza, ecco la Formazione dei Tifosi in ReteLo schieramento ideale dei Lupi scelto da voi in vista della sfida di domenica all'ora di pranzo allo stadio Vigorito ... tifocosenza.it Benevento verso la sfida col Cosenza, Kouan sfida il passato - facebook.com facebook Testa e cuore alla trasferta Benevento - Cosenza x.com