Al termine della partita tra Benevento e Cosenza, l’allenatore del Cosenza ha commentato la prestazione della sua squadra, affermando che sono stati bravi e fortunati a mantenere la partita in equilibrio. Le sue parole sono state rilasciate durante la conferenza stampa di fine gara, in cui ha analizzato l’andamento dell’incontro e il risultato ottenuto, che ha portato un punto alla sua formazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono parole di grande onestà intellettuale quelle pronunciate a fine gara da Antonio Buscè, tecnico che con il suo Cosenza è riuscito a strappare un punto prezioso contro il Benevento. I calabresi ora sono quota 60 al terzo posto insieme alla Salernitana, prossimo avversario dei giallorossi. Queste le sue dichiarazioni in sala stampa. RESOCONTO – “Bisogna fare i complimenti ad un Benevento che ha una forza enorme che ha dimostrato anche oggi. Serve essere trasparenti quando si danno i giudizi. Siamo stati fortunati a non prendere il secondo gol. Bravi i ragazzi a rimanere in partita e crederci. Ottimo Beretta in occasione del pareggio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Cosenza, Buscè: “Bravi e fortunati a rimanere in partita”

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