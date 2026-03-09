Premier League di Roma Benetello | Una pietra miliare Frutto del lavoro di tutta l’Italia del karate

Roma si sta preparando ad ospitare la Karate 1 – Premier League, il circuito più importante del mondo organizzato dalla World Karate Federation. L’evento si terrà a Ostia e rappresenta una tappa fondamentale per il karate italiano. Il responsabile di settore ha definito questa manifestazione una pietra miliare, sottolineando che è il risultato del lavoro di tutta l’Italia del karate.

Ostia – Roma si prepara ad accogliere la Karate 1 – Premier League, il circuito più prestigioso al mondo targato World Karate Federation. Dal 13 al 15 marzo il PalaPellicone ospiterà l'élite internazionale della disciplina, in quella che rappresenta la prima grande manifestazione mondiale senior organizzata dalla FIJLKAM. L'evento non sarà soltanto un appuntamento sportivo di altissimo profilo, ma anche un ba nco di prova per il percorso di sostenibilità ambientale avviato dalla Federazione e un'occasione per promuovere progetti a forte valenza sociale, come il programma "Guardian Girls" dedicato alla difesa personale femminile e alla diffusione della cultura della sicurezza e del rispetto.