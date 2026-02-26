Campionati del Patrimonio 2026 sarà l’Archivio di Stato di Caserta ad ospitare la selezione campana

L’Archivio di Stato di Caserta ospiterà le selezioni regionali dei Campionati del Patrimonio 2026. L’evento, promosso dall’Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte, coinvolge studenti e insegnanti in una competizione dedicata alla conoscenza del patrimonio culturale. La giornata prevede diverse attività e prove che mettono alla prova le competenze dei partecipanti. L’appuntamento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: 4 minuti L’Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte (Anisa aps) promuove e organizza la XX edizione dei Campionati (ex Olimpiadi) del Patrimonio. La competizione coinvolge 83 istituti scolastici di 17 regioni italiane, con oltre 140 squadre e 18 sedi di svolgimento, confermandosi come una delle principali iniziative nazionali dedicate alla promozione dell’educazione al patrimonio culturale tra le giovani generazioni. Venerdì 27 febbraio 2026 sarà l’Archivio di Stato di Caserta ad ospitare la selezione per la regione Campania in contemporanea alle altre prove che si svolgeranno in tutta Italia. I Campionati del Patrimonio sono patrocinati dal Ministero della Cultura e rientrano nel Programma per la Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

