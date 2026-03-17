La compagna di Dario Cassini e il suo figlio sono due persone di cui si conosce poco, poiché l’attore e comico è molto riservato sulla sua vita privata. La donna con cui ha una relazione non ha pubblicamente rivelato il suo nome, né si hanno dettagli sul loro rapporto. Anche il figlio di Cassini mantiene un basso profilo e non è noto molto sulla sua vita.

Tanto esuberante ed attivo sul palcoscenico quanto riservato nella vita privata su chi sia la moglie di Dario Cassini non è noto neanche il nome. L’unica certa è che stanno insieme da moltissimi anni ed i due hanno figlio, Raffaele. Il nome è stato scelto come omaggio al nonno che non ha mai conosciuto e che è morto a causa di un incidente d’auto quando l’attore e comico avevo solo tre anni. Dario Cassini è diventato padre a 55 anni, e sulla paternità tardiva in un’intervista rilasciata a Il Mattino: “Non ne ho un’altra per un paragone. So che mio figlio sta in cima e gli impegni vengono dopo. A 55 anni è un dono. Continuerò a fare le mie scemenze, ma dico più no di prima per godermelo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la compagna e il figlio di Dario Cassini

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