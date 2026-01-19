Fabrizio Fontana il James Tont di Zelig | chi sono la moglie e il figlio Filippo

Fabrizio Fontana, noto come il James Tont di Zelig, è un comico italiano riconosciuto per la sua versatilità sul palco. Dal 2000, ha riscosso successo con le sue interpretazioni nel programma Zelig Circus. La sua vita privata include la moglie e il figlio Filippo, a cui è legato con affetto. In questa introduzione, si approfondiscono i suoi aspetti professionali e personali, offrendo una panoramica chiara e sobria sulla figura di Fontana.

Chiunque segua dagli anni Duemila Zelig Circus non può non conoscere le molteplici personalità del comico Fabrizio Fontana. Dal suo personaggio più famoso, James Tont, parodia di James Bond, al concorrente di quiz Gian Maria Fontana che "le sa. tutte!", fino a DJ Elia, il pubblico ha sempre apprezzato la capacità del cabarettista milanese di interpretare ruoli così diversi tra loro. A partire dal 2014, inoltre, è stato uno dei volti più amati di Striscia la Notizia, dove vestiva i panni di Capitan Ventosa. I suoi fan numero, uno, naturalmente, sono sua moglie la sua famiglia, di cui però si hanno pochissime informazioni.

