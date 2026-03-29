Bell’Italia Tour | tre giorni tra eccellenze regionali tradizioni e solidarietà

Prato della Valle ospiterà “Bell’Italia Tour”, una mostra mercato dedicata ai prodotti agroalimentari italiani e alle tradizioni regionali. L’evento si svolgerà in tre giorni e sarà incentrato sulla promozione delle attività locali e sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio. L’iniziativa coinvolge diverse realtà, con spazi dedicati alla gastronomia e alla cultura delle varie regioni italiane.

L'appuntamento è in Prato della Valle da oggi 29 marzo fino al 31 dalle 9 alle 23. I visitatori potranno incrociare le prelibatezze enogastronomiche nazionali, incontrando direttamente i produttori e le loro storie Prato della Valle si prepara ad accogliere “Bell’Italia Tour”, la mostra mercato dedicata all’eccellenza agroalimentare italiana e alle tradizioni regionali che raccontano l’identità del Paese. L’evento patrocinato da Confesercenti del Veneto Centrale e comune di Padova con la direzione tecnica di DB Solution, animerà il cuore della città da domenica 29 a martedì 31 marzo. Per tre giornate, dalle 9 alle 23, il grande spazio... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - “Bell’Italia Tour”: tre giorni tra eccellenze regionali, tradizioni e solidarietà Articoli correlati Carne di cavallo: Italia tra importazione, tradizioni regionali e un mercato da chiarire.La proposta di legge per limitare il consumo di carne di cavallo riaccende in Italia un dibattito complesso, che intreccia tradizioni gastronomiche... Piacenza si mobilita per Gaza: tre giorni di eventi tra arte, diritti e solidarietà internazionale.L’iniziativa, promossa in collaborazione con From the River to PC, i circoli Arci Rathaus e Belleri, la cooperativa Infrangibile, e l’impresa... Contenuti e approfondimenti su Bell'Italia Tour tre giorni tra... Argomenti discussi: Bell’Italia, mostra mercato delle regioni italiane; Musica dal vivo, tutti i concerti della primavera 2026: Rosalia, i Metallica e tutti i reduci di Sanremo pronti a dare spettacolo.