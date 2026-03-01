Iniziative | Pisa si candida a Città Europea dello Sport 2028

Pisa ha presentato la propria candidatura a “Città Europea dello Sport 2028”. La Giunta comunale ha approvato una delibera che dà il via al percorso per ottenere questo riconoscimento. Il progetto ha già ricevuto il primo parere favorevole da parte di ACES Europe, l’organizzazione che gestisce il processo di selezione. Ora si attende il prosieguo delle valutazioni e delle fasi successive.

Pisa, 28 febbraio 2026 - Pisa si candida a "Città Europea dello Sport 2028". Nei giorni scorsi è stata approvata dalla Giunta la delibera con la quale viene avviato il percorso, che ha già incassato il primo parere positivo da parte di ACES Europe. La delegazione italiana dell'organismo internazionale ha infatti ufficialmente accettato la candidatura della città della Torre. Entro il 31 marzo prossimo verrà presentato il dossier tecnico definitivo, mentre tra aprile e settembre la Commissione di Valutazione di ACES Europe sarà in città per una visita ufficiale di verifica. "La candidatura - dichiara l'assessore allo sport Frida Scarpa - non...