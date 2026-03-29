Beffa al Vigorito caos parcheggi | tifosi bloccati in fila al fischio d’inizio

Al calcio d'inizio della partita tra Benevento e Cosenza, in programma alle 12:30, si è verificato un disagio legato ai parcheggi. Numerosi tifosi sono rimasti bloccati in fila davanti allo stadio, creando confusione e rallentamenti. La situazione ha causato disagi a chi si stava dirigendo all’impianto, rallentando l’accesso e creando un caos che ha coinvolto i presenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Doveva essere una giornata di festa per i tifosi giallorossi, con il fischio d’inizio di Benevento-Cosenza fissato alle 12:30. E invece, per centinaia di sostenitori del settore distinti, si è trasformata in una vera e propria odissea prima ancora di entrare allo stadio. All’arrivo nell’area del “Vigorito”, molti tifosi si sono trovati davanti ai nuovi parchimetri installati con il cambio di gestione del servizio sosta. Nulla di anomalo, se non fosse per un dettaglio tutt’altro che secondario: i dispositivi funzionano esclusivamente con pagamento in contanti. Nessuna possibilità di utilizzare carte, né tantomeno sistemi digitali come EasyPark, inizialmente annunciati come parte di una gestione “smart”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Beffa al Vigorito, caos parcheggi: tifosi bloccati in fila al fischio d’inizio Articoli correlati Parcheggi caos: dipendenti bloccati, auto danneggiateIl conflitto sui parcheggi all’ospedale di Circolo a Varese riaccende una polemica aperta da due anni. Sassuolo Juve 0-0 LIVE: fischio d’inizio al Mapei!Perin via dalla Juve? Il portiere ha una chiara volontà per quanto riguarda il suo futuro: cosa filtra in vista dell’estate Schlager Juve,...