Alle 15:00 al Mapei Stadium di Sassuolo si gioca il match tra Sassuolo e Juventus, valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. Segui la diretta con sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti sul risultato finale. Un incontro importante per entrambe le squadre, che cercano punti in classifica in un contesto di stagione ancora in fase di definizione.

di Andrea Bargione Sassuolo Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 202526. La Juve vuole rialzarsi subito dopo il deludente pareggio contro il Lecce e tornare alla vittoria nella delicata trasferta odierna contro il Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sassuolo Juve 0-0: sintesi e moviola. 4? TIRO SASSUOLO – Ci prova Thorstvedt in girata, palla fuori di poco. 1? SASSUOLO IN AVANTI – Subito uno scambio veloce tra Laurientè e Doig, Miretti chiude in angolo. Dalla bandierina poi ci prova il Sassuolo, palla fuori. INIZIA LA SFIDA! Migliore in campo Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sassuolo Juve 0-0 LIVE: fischio d’inizio al Mapei!

