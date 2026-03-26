Olise Liverpool | arriva la risposta del Bayern Monaco! Hoeness esce allo scoperto sul possibile addio della stella francese Cosa ha detto
Il Bayern Monaco ha commentato pubblicamente la situazione legata al possibile trasferimento del calciatore francese, rispondendo alle voci circolate negli ultimi giorni. La figura di spicco del club ha rilasciato dichiarazioni che chiariscono lo stato attuale della trattativa, senza fornire dettagli specifici sui prossimi passi o sull’interesse ufficiale della squadra inglese. La discussione rimane aperta, senza ulteriori conferme o smentite ufficiali.
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