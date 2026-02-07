Bayern Monaco Kompany rivela | Abbiamo la stessa fame di sempre Rinnovo Gnabry? Ecco la verità

Mercoledì mattina Vincent Kompany si presenta in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Hoffenheim. Il tecnico belga parla di come la squadra sia motivata e determinata, nonostante le recenti sfide. Kompany spiega che la fame di vittorie è rimasta invariata e che i giocatori lavorano con lo stesso entusiasmo di sempre. Poi affronta il discorso sul rinnovo di Gnabry, lasciando intendere che al momento non ci sono novità concrete. La squadra si prepara con concentrazione e voglia di fare bene.

