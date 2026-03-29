Baveno nuovi arredi dell’asilo Buscaglia
Il Comune di Baveno ha ricevuto un finanziamento di 66 mila euro dal Programma operativo nazionale del ministero dell’istruzione destinato all’installazione di nuovi arredi nell’asilo Buscaglia. L’intervento rientra in un progetto di riqualificazione dei servizi educativi dedicato ai bambini più piccoli. La somma permetterà di migliorare gli spazi destinati all’accoglienza e alle attività didattiche dell’asilo.
Dopo la riqualificazione dell’edificio, il Comune completa il rinnovamento del nido “Giuse Buscaglia” con spazi moderni e funzionali grazie ai fondi europei Un investimento concreto sul futuro, che parte dai più piccoli. Il Comune di Baveno compie un nuovo passo nel percorso di riqualificazione dei servizi educativi, ottenendo un finanziamento di 66 mila euro dal Programma operativo nazionale (Pon) del ministero dell’istruzione. Le risorse, provenienti dai fondi strutturali europei, saranno destinate all’acquisto di nuovi arredi per l’asilo nido “Giuse Buscaglia”, struttura recentemente interessata da un importante intervento di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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