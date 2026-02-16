I vandali tornano nel cantiere dell’asilo nido | distrutti sanitari e arredi

I vandali hanno nuovamente attaccato il cantiere dell’asilo nido di Maglie, causando danni ai sanitari e agli arredi. Questa volta, gli sconosciuti hanno rotto i vetri delle finestre e danneggiato le strutture dei servizi igienici, lasciando un disastro sul posto. La recinzione è stata forzata, e alcuni materiali sono stati rubati o distrutti. È la seconda incursione in pochi giorni, che rallenta i lavori di costruzione.

Nel giro di una settimana doppia incursione nell'immobile di via Guido Rossa a Maglie. Ancora danneggiamenti e inconvenienti nell'area già oggetto di adeguamento. Il sindaco Toma ha presentato una nuova denuncia. Monito degli amministratori e dell'opposizione Un secondo raid che segue quello compiuto nella notte tra l'8 e il 9 febbraio scorsi dove anche in quell'occasione si sono registrati danneggiamenti agli arredi e agli impianti di pertinenza della sede comunale. "Colpire un asilo significa colpire i nostri bambini, le famiglie, il futuro della nostra città. È tutto questo è inaccettabile" lo sdegno lamentato dal primo cittadino, Ernesto Toma, che in mattinata è tornato presso la caserma dei carabinieri per presentare una nuova denuncia che raggiungerà ancora una volta la procura della Repubblica.