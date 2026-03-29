Bastoni verso il Barcellona E ora l' Inter sfida il Milan per Gila
Il Barcellona ha manifestato interesse per un giocatore dell'Inter, anche se non sono ancora state avviate trattative ufficiali. Nel frattempo, l'Inter si prepara a sfidare il Milan per assicurarsi il calciatore, che rappresenterebbe un obiettivo di mercato importante per entrambe le squadre. La situazione rimane in fase preliminare, senza dettagli sui tempi o le modalità delle eventuali operazioni.
Come se fosse una tra le più praticate discipline sportive, la caccia al “like” o al “segui” sui social è attività di chi, in tema di calciomercato, vuole trovare prima di tutti tracce o indizi di trattative, affari, colloqui. In un quadro del genere quindi non stupisce che Pau Cubarsí qualche giorno fa si sia trovato a dover quasi giustificare un legame social con Alessandro Bastoni: «Ci seguiamo su Instagram perché abbiamo giocato uno contro l’altro e perché siamo colleghi. Lui è magnifico, ma non parliamo di chi non è qui». C’è chi a queste parole ha associato da subito un’immagine: Cubarsì e Bastoni insieme, al Barcellona. E chissà gli stessi cosa diranno se questa istantanea immaginata a marzo diventerà realtà tra tre o quattro mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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