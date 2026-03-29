Il Barcellona ha manifestato interesse per un giocatore dell'Inter, anche se non sono ancora state avviate trattative ufficiali. Nel frattempo, l'Inter si prepara a sfidare il Milan per assicurarsi il calciatore, che rappresenterebbe un obiettivo di mercato importante per entrambe le squadre. La situazione rimane in fase preliminare, senza dettagli sui tempi o le modalità delle eventuali operazioni.

Come se fosse una tra le più praticate discipline sportive, la caccia al “like” o al “segui” sui social è attività di chi, in tema di calciomercato, vuole trovare prima di tutti tracce o indizi di trattative, affari, colloqui. In un quadro del genere quindi non stupisce che Pau Cubarsí qualche giorno fa si sia trovato a dover quasi giustificare un legame social con Alessandro Bastoni: «Ci seguiamo su Instagram perché abbiamo giocato uno contro l’altro e perché siamo colleghi. Lui è magnifico, ma non parliamo di chi non è qui». C’è chi a queste parole ha associato da subito un’immagine: Cubarsì e Bastoni insieme, al Barcellona. E chissà gli stessi cosa diranno se questa istantanea immaginata a marzo diventerà realtà tra tre o quattro mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bastoni verso il Barcellona. E ora l'Inter sfida il Milan per Gila

Articoli correlati

Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il rinnovo, Barcellona su BastoniMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni

Tutti gli aggiornamenti su Bastoni verso

Temi più discussi: Dalla Spagna sicuri: Bastoni ha detto sì al Barcellona; Per Bastoni-Barcellona c'è la cifra base: 80 milioni; Spalletti vuole alla Juventus i suoi fedelissimi; Bastoni il prescelto: il Barcellona prepara l'assalto al difensore dell'Inter; Bastoni e quel sì al Barcellona che fa tremare l'Inter: l'indiscrezione rimbomba dalla Spagna.

Bastoni e quel sì al Barcellona che fa tremare l'Inter: l'indiscrezione rimbomba dalla SpagnaI quotidiani spagnoli spingono sul futuro del difensore nerazzurro e sull'interesse concreto del club catalano verso il classe '99 ... tuttosport.com

Bastoni e il Barcellona: quanti benefici per l’Inter dalla sua cessione?Scopri quanti benefici economici avrebbe l’Inter dalla cessione di Bastoni al Barcellona: plusvalenza milionaria, risparmio sui costi e strategie di bilancio per il mercato 2026 ... tag24.it

ULTIM’ORA - Nazionale, Scamacca in gruppo: cosa filtra verso la Bosnia! E Bastoni… Leggi qui https://shorturl.at/S1h1O - facebook.com facebook

Come stanno #Bastoni e #Politano, i dubbi di #Gattuso e il programma Italia verso la #Bosnia x.com