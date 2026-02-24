Calciomercato Inter LIVE | Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni

L’interesse del Barcellona per Bastoni nasce dalla volontà di rafforzare la difesa, mentre Sommer potrebbe lasciare l’Inter a causa delle offerte che arrivano dall’estero. Le trattative sono in fase avanzata, con incontri tra agenti e club che si intensificano. La società nerazzurra valuta attentamente le proposte e le possibilità di mercato. La situazione resta in evoluzione, con i dettagli che continuano a emergere nelle prossime ore.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il rinnovo, Barcellona su BastoniL’Inter si prepara a blindare Mkhitaryan, che sembra vicino a firmare il rinnovo del contratto.

Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il rinnovo, Barcellona su Bastoni. Seguito un talento dalla BundesE’ un momento di grandi cambiamenti in casa Inter.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Vicario ha già aperto all'Inter: la trattativa e la richiesta del Tottenham; Romano: Inter, c’è un nome che faccio per giugno e che ha già dato apertura totale!; Inter, prossimo mercato grandi novità! Di Marzio: Colpo in porta, 2 nomi in difesa e in attacco…; Bodo-Inter 1-1 live: Fet batte Sommer. Pareggia Pio Esposito. Palo di Darmian e di Lautaro.

Calciomercato Inter, c’è un nome in Pole per il post-Sommer: ecco di chi si trattaIl futuro della porta per il calciomercato Inter sembra avere finalmente un nome e un cognome: Guglielmo Vicario. Con Yann Sommer che si avvia verso la ... news-sports.it

Calciomercato Inter, Vicario si complica: nome nuovo tra i paliIl mercato dell'Inter è a caccia di un nuovo portiere. Dovesse sfumare Vicario del Tottenham si andrebbe su Tzolakis dell'Olympiacos ... interlive.it

#Inter, per #Mkhitaryan futuro incerto sul #calciomercato [ @GuarroPas] calciomercato.com/liste/inter-qu… x.com

Calciomercato Inter Le ultimissime - facebook.com facebook