Ferreira Carrasco Juve contatti con l’entourage del giocatore belga | c’è da superare questo ostacolo

Sono in corso contatti tra la Juventus e l’entourage di Ferreira Carrasco per valutare la possibilità di un trasferimento. La trattativa è alla fase preliminare e si stanno analizzando le condizioni per un eventuale accordo. Restano da superare alcuni ostacoli prima di arrivare a una decisione definitiva. La situazione sarà aggiornata man mano che si sviluppano ulteriori sviluppi.

Ferreira Carrasco Juve, sono in corso i contatti fra le parti per capire la fattibilità dell’operazione. Resta da capire il tema ingaggio. Il mercato della Vecchia Signora continua a muoversi su binari internazionali, cercando di bilanciare la necessità di esperienza e qualità tecnica con una sostenibilità finanziaria sempre più rigorosa. Nelle ultime ore, un nome di caratura mondiale è tornato a gravitare nell’orbita bianconera, accendendo il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi: si tratta dell’esterno belga Yannick Ferreira Carrasco. L’ipotesi ha preso quota rapidamente, portando la dirigenza a effettuare i primi passi ufficiali per sondare il terreno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ferreira Carrasco Juve, contatti con l’entourage del giocatore belga: c’è da superare questo ostacolo Leggi anche: Mercato Juve, nuova idea per l’attacco: nel mirino Ferreira Carrasco, le ultime sul belga Leggi anche: Ferreira Carrasco Juve, i bianconeri prendono informazioni. Nome nuovo in attacco, cosa filtra sulla possibile trattativa per il belga Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Juve, spunta l'idea Carrasco: è l'alternativa a Chiesa; La Juve cerca esperienza: idea Carrasco, Bernardo Silva come colpo a zero; Ferreira Carrasco, Bove, Frattesi, Brescianini e Antoine Semenyo: le 5 trattative che vi siete persi oggi (09/01); Le notizie del 9 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma in chiusura per Raspadori e Dragusin, il Napoli chiede Ferguson. Ferreira Carrasco, costi troppo onerosi. Restano in piedi le piste che portano a Chiesa e Maldini - Attraverso il suo video sui social, Fabrizio Romano assieme a Matteo Moretto fa il punto sul mercato della Juventus. tuttojuve.com

