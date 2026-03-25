Bastoni Barcellona anche Romano conferma | cosa c’è di vero sulla trattativa

Fabrizio Romano ha confermato l’interesse del Barcellona per il difensore Bastoni. Le trattative tra le due parti sono oggetto di attenzione, secondo quanto riportato. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato diffuso riguardo allo stato attuale delle discussioni o alle eventuali cifre coinvolte. La notizia si inserisce in un quadro di voci che circolano da settimane sul futuro del calciatore.

Inter News 24 Bastoni Barcellona – Arrivano aggiornamenti sull’interesse dei catalani anche da parte di Fabrizio Romano. Il calciomercato internazionale si accende con una notizia che scuote i vertici della Serie A e della Liga. Secondo quanto riportato dall’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, il Barcellona avrebbe individuato in Alessandro Bastoni l’obiettivo numero uno per rinforzare il proprio reparto difensivo. Non si tratta di un interesse passeggero: il club catalano considera il centrale dell’Inter il tassello fondamentale per il salto di qualità definitivo già da diversi mesi. Bastoni al centro del progetto Barça. La dirigenza blaugrana è alla ricerca di un profilo che unisca solidità difensiva, giovane età e, soprattutto, una spiccata capacità di impostazione dal basso. 🔗 Leggi su Internews24.com

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