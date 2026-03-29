Bastoni Barcellona la valutazione dell’Inter e il piano per la nuova difesa

Il club catalano sta valutando seriamente l'acquisto del difensore italiano, con un possibile intervento significativo nel reparto difensivo sotto la guida di Cristian Chivu. La trattativa per Bastoni a Barcellona si sta sviluppando in modo intenso, mentre si studiano anche modifiche strutturali alla difesa della squadra. La situazione resta in evoluzione e si attende un aggiornamento ufficiale.

Inter News 24 Bastoni Barcellona, il club catalano fa sul serio per il centrale azzurro: possibile restyling profondo del reparto difensivo di Cristian Chivu. Il futuro di Alessandro Bastoni si trova ufficialmente a un bivio strategico. Nonostante non sia ancora decollata una trattativa formale tra le due società, il pressing del Barcellona è diventato estremamente concreto, con i primi contatti già avviati per sondare la disponibilità del giocatore. Secondo quanto riportato da Mediaset, la società milanese avrebbe iniziato a definire i contorni economici di un’eventuale operazione: per privarsi del proprio pilastro difensivo, la Beneamata non sarebbe disposta a scendere sotto una valutazione compresa tra i 70 e gli 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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