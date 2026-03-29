Una senatrice commenta la recente sconfitta referendaria, affermando che non si può considerare una vittoria politica, anche se alcuni a sinistra sostengono il contrario. La politica italiana si prepara a proseguire con il governo attuale, mentre si discute delle implicazioni di questa bocciatura referendaria. La discussione si concentra sulla percezione della sconfitta e sulle conseguenze per l'esecutivo in carica.

Senatrice Michaela Biancofiore la sconfitta referendaria rappresenta, come dicono a sinistra, una sconfitta politica? "Non appartengo al coro di quelli che generalmente dicono che si è vinto anche quando si è perso. Nella sostanza, però, abbiamo portato a casa 13 milioni di voti, tutta l'Avvocatura, metà della magistratura. Piangersi addosso è un inutile e superfluo e non serve al centrodestra per rilanciarsi". E le preoccupazioni che si registrano nella coalizione di governo in questi giorni? "Una autoflagellazione che non trova riscontro nella realtà. Quasi si voglia dar soddisfazione alle sinistre, come nella più classica sindrome di Stoccolma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Basta flagellarsi. La maggioranza c'è e il governo Meloni deve andare avanti"

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