Schifani punta già al rimpasto | Il governo deve andare avanti non possiamo aspettare 4-5 mesi

Il presidente del Senato, Schifani, evidenzia l’urgenza di un rimpasto di governo, sottolineando che il processo non può prolungarsi oltre pochi mesi. Pur non avendo poteri decisionali unilaterali, ritiene che un cambio di squadra sia necessario per garantire continuità all’esecutivo. La sua posizione riflette l’importanza di un intervento tempestivo per mantenere stabile l’azione governativa e rispondere alle priorità nazionali.

"Non sono un imperatore che decide da solo, sicuramente però il tema rimpasto non può durare quattro o cinque mesi. Il governo deve andare avanti, abbiamo degli appuntamenti da rispettare". Da una parte ci sono le parole pronunciate dal presidente della Regione Renato Schifani, dall'altra c'è una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

