Schifani ha fretta di fare il rimpasto | Il governo deve andare avanti non possiamo aspettare 4-5 mesi

Il presidente del Senato, Schifani, esprime la volontà di accelerare il rimpasto di governo, sottolineando l'importanza di mantenere stabile l’esecutivo. Pur riconoscendo che la decisione non spetta a lui in solitudine, evidenzia la necessità di evitare ritardi eccessivi, preferendo un percorso più rapido per garantire continuità e stabilità politica.

"Non sono un imperatore che decide da solo, sicuramente però il tema rimpasto non può durare quattro o cinque mesi. Il governo deve andare avanti, abbiamo degli appuntamenti da rispettare". Da una parte ci sono le parole pronunciate dal presidente della Regione Renato Schifani, dall'altra c'è una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: In Norvegia è già ultima spiaggia: cosa deve fare la Juve per andare avanti in Champions

Leggi anche: Chi ha ucciso il gesuita che aiutava tutti in città? Il Commissario Ricciardi stasera in tv deve fare in fretta a indagare perché il matrimonio con Enrica è alle porte

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Schifani al pranzo della comunità di Sant’Egidio a Catania: “Favorevoli a legge per gli anziani” La notizia: https://qds.it/schifani-pranzo-comunita-santegidio-catania-legge-regionale-anziani/ - facebook.com facebook