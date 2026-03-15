Basket Serie B femminile L’Oleificio Fiorentini riposa Tanto orgoglio per Uggen
L’Oleificio Fiorentini di basket femminile in Serie B prende una pausa questo fine settimana, con il match contro Civitanova Marche rinviato a giovedì 2 aprile alle 21,15. La squadra si prepara quindi a un turno di riposo, mentre Severine Uggen si prepara a rappresentare la Norvegia con la maglia della nazionale.
Fine settimana di riposo per l’Oleificio Fiorentini: il match con Civitanova Marche è stato posticipato a giovedì 2 aprile (palla a due alle 21,15), permettendo così a Severine Uggen di rispondere alla chiamata dalla nazionale norvegese. Il Costone Fides 1904 ha espresso "grande soddisfazione" per la notizia, parlando di un "riconoscimento importante per l’atleta del Costone, che potrà così rappresentare il proprio paese in un contesto internazionale di grande prestigio, confermando il valore del lavoro svolto durante la stagione con la formazione senese nel campionato di Serie B ". La convocazione della Uggen (nella foto), si legge ancora nel comunicato diramato dalla società, "rappresenta motivo di orgoglio per tutta la società gialloverde, che continua a vedere valorizzate le proprie atlete anche a livello internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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