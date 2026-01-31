basket serie b femminile oleificio fiorentini in viaggio duello nella tana di piombino

Stasera l’Oleificio Fiorentini Costone affronta una trasferta difficile a Piombino contro il Basket Golfo. La squadra fiorentina cerca punti importanti in una partita che si annuncia combattuta. Il fischio di inizio è alle 20, con due arbitri toscani, Marco Lodivichi e Andrea Campatelli, a dirigere l’incontro.

Insidiosa trasferta per l’ Oleificio Fiorentini Costone che, questa sera, va a far visita alla compagine femminile del Basket Golfo Piombino: palla a due alle 20, Marco Lodivichi di Impruneta e Andrea Campatelli di Sesto Fiorentino i due arbitri dell’incontro. Per la squadra di coach David Fattorini, l’obiettivo è quello di allungare la striscia positiva, dando seguito all’affermazione dello scorso turno contro Pontedera. È di fatto anche uno scontro diretto, considerando che le senesi occupano il settimo posto in classifica a +2 dalle portuali: i due punti in palio hanno un peso specifico decisamente rilevante nel cammino delle due squadre, alla ricerca entrambe di un piazzamento playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La stagione di Basket Serie B femminile riprende con l’Oleificio Fiorentini Costone che, questa sera alle 18, affronta in casa Terni al PalaOrlandi.

L'Oleificio Fiorentini ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro Pontedera, con il punteggio di 69-60.

