Basket - Serie B femminile interregionale Green Le Mura soffre ma vince Successo dopo un supplementare

Da sport.quotidiano.net 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un supplementare, Green Le Mura vince una partita difficile contro Bagalier FeBa. Le ragazze di coach Bianchini hanno sofferto molto durante il match, ma alla fine sono riuscite a portare a casa la vittoria con il punteggio di 57-51. La partita è stata combattuta fino all'ultimo minuto, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo in campo.

Bagalier FeBa 51 Green Le Mura Spring 57 (d1ts) BAGALIER FEBA: Ortolani 12, Severini, Valeriani ne, Perini 14, Bocola 10, Smajic 6, Binci ne, Romanelli ne, Pelliccetti, Pepe 2, Mandolesi 7. All.: Del Buono. GREEN LE MURA SPRING: Giangrasso 5, Ceccarini 17, Dianda 1, Capodagli 11, Bona 14, Orsini 2, Morettini Paracucchi, Geremei ne, Chiti, Maffei 6, Michelotti 1. All.: Pistolesi. Arbitri: Gregori di Vallefoglia e Bianconi di Castelraimondo. Note: parziali 13-15, 24-27, 36-36, 46-46. CIVITANOVA MARCHE - Un successo sofferto arrivato dopo un supplementare. Le biancorosse sono partite bene ed hanno chiuso il primo quarto in vantaggio di un solo punto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

