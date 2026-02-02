Basket - Serie B femminile interregionale Green Le Mura soffre ma vince Successo dopo un supplementare

Dopo un supplementare, Green Le Mura vince una partita difficile contro Bagalier FeBa. Le ragazze di coach Bianchini hanno sofferto molto durante il match, ma alla fine sono riuscite a portare a casa la vittoria con il punteggio di 57-51. La partita è stata combattuta fino all'ultimo minuto, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo in campo.

Bagalier FeBa 51 Green Le Mura Spring 57 (d1ts) BAGALIER FEBA: Ortolani 12, Severini, Valeriani ne, Perini 14, Bocola 10, Smajic 6, Binci ne, Romanelli ne, Pelliccetti, Pepe 2, Mandolesi 7. All.: Del Buono. GREEN LE MURA SPRING: Giangrasso 5, Ceccarini 17, Dianda 1, Capodagli 11, Bona 14, Orsini 2, Morettini Paracucchi, Geremei ne, Chiti, Maffei 6, Michelotti 1. All.: Pistolesi. Arbitri: Gregori di Vallefoglia e Bianconi di Castelraimondo. Note: parziali 13-15, 24-27, 36-36, 46-46. CIVITANOVA MARCHE - Un successo sofferto arrivato dopo un supplementare. Le biancorosse sono partite bene ed hanno chiuso il primo quarto in vantaggio di un solo punto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura soffre, ma vince. Successo dopo un supplementare Approfondimenti su Green Le Mura Basket - Serie "B» femminile interregionale. Il Green Le Mura Spring ritorna al successo. Superata senza problemi la Landini Lerici Nel campionato di Serie B femminile interregionale, Green Le Mura Spring ottiene una vittoria significativa contro Landini Lerici con il punteggio di 73-43. Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura Spring vuole la rivincita a Civitanova. Coach Pistolesi: "I due team sono molto cambiati» #Green-Le-Mura- Spring || Questa sera alle 18 il Green Le Mura Spring torna in campo per sfidare Bagalier FeBa Civitanova, in una partita che promette battaglia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Green Le Mura Argomenti discussi: Basket donne, Serie B: Vittuone che colpo, Usmate ko dopo sette vittorie; Basket - Serie B femminile interregionale. Pistolesi: Le Mura, è la risposta che volevo; Basket Serie B Femminile, l'Astro Cagliari si impone nello scontro d'alta classifica contro l'Antonianum Quartu; Basket. Battipaglia supera Benevento in un match equilibrato di Serie B Femminile. Basket - Serie «B» femminile interregionale. Green Le Mura soffre, ma vince. Successo dopo un supplementareCivitanova porta le lucchesi all’extra-time, ma poi cede. Coach Pistolesi: Bravissime. Capodagli: ginocchio a rischio. . msn.com Basket, B femminile: Pontevico torna a vincere dopo sette koEspugnato il parquet di Melzo: finisce 61-47 per le bassaiole, che provano così a mettersi alle spalle un periodo complicato ... giornaledibrescia.it BASKET SERIE C: DEFINITI I QUADRI DELLE POULE! Si chiude la prima fase e il Girone P si spacca in due: inizia la caccia alla Serie B Interregionale e la battaglia per la salvezza. Poule Promozione: Alfa e Gela partono in vetta (7-1), seguite da Dierre - facebook.com facebook Pronti per la 18ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.