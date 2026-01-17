Basket - Serie B femminile interregionale Le Mura oggi a Firenze E’ scontro diretto
Scontro diretto, oggi, alle 18, al "Palamarcellino" tra il Green Le Mura Spring e la capolista Firenze Academy. Che arriva a questa sfida forte delle 13 vittorie consecutive, la prima delle quali proprio nella prima gara d’andata contro le biancorosse. L’ultima sconfitta in gara ufficiale risale, invece, alla Coppa Toscana, con il Green Le Mura che si aggiudicò la competizione. Le ragazze di Pistolesi arrivano a San Marcellino con la voglia di riscattare il risultato dell’andata che permetterebbe loro di agganciare la capolista e mantenere il +4 sulle terze, Perugia e Terni. Firenze è forte della sua capacità realizzativa con 73. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
