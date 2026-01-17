Scontro diretto, oggi, alle 18, al "Palamarcellino" tra il Green Le Mura Spring e la capolista Firenze Academy. Che arriva a questa sfida forte delle 13 vittorie consecutive, la prima delle quali proprio nella prima gara d’andata contro le biancorosse. L’ultima sconfitta in gara ufficiale risale, invece, alla Coppa Toscana, con il Green Le Mura che si aggiudicò la competizione. Le ragazze di Pistolesi arrivano a San Marcellino con la voglia di riscattare il risultato dell’andata che permetterebbe loro di agganciare la capolista e mantenere il +4 sulle terze, Perugia e Terni. Firenze è forte della sua capacità realizzativa con 73. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura oggi a Firenze. E’ scontro diretto

Leggi anche: Basket - "B» femminile. Green Le Mura a Piombino. E’ uno scontro diretto

Leggi anche: Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura, derby stasera a Prato. Pistolesi: "Una sfida insidiosa»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Serie B femminile: Pegli imbattuta con 18 punti; Basket Serie B Femminile: Le ragazze del Cosotne inaugurano con una vittoria il 2026; Basket: Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2, si apre un weekend di sfide; Serie B femminile, si interrompe la striscia vincente del Basket Fasano: Angri vince 76-59.

Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura oggi a Firenze. E’ scontro diretto - Scontro diretto, oggi, alle 18, al "Palamarcellino" tra il Green Le Mura Spring e la capolista Firenze Academy. sport.quotidiano.net