Basket disco rosso per una Dole Rimini poco brillante in difesa | Avellino sbanca il Flaminio

A nulla servono le prestazioni importanti di Denegri (25) e Marini (23); in doppia cifra anche Tomassini (12) e Camara (10) Seconda sconfitta casalinga consecutiva per la Dole Rimini, che cede alla Unicusano Avellino al termine di un match combattuto fino all'ultimo secondo ma determinato da un secondo quarto negativo (18-34) per i riminesi; i padroni di casa mostrano buoni segnali nella seconda metà del terzo parziale, recuperando anche 18 punti di svantaggio, ma le energie non bastano a controllare la rimonta. A nulla servono le prestazioni importanti di Denegri (25) e Marini (23); in doppia cifra anche Tomassini (12) e Camara (10).🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Dole Rimini

Mercoledì di grande importanza per la Dole Rimini, che al Flaminio affronta Cividale in una sfida cruciale per la conquista del secondo posto in classifica.

Nel match al Flaminio, Dole Rimini centra una vittoria di grande rilievo superando la Fortitudo Bologna con un convincente 83-68.

Ultime notizie su Dole Rimini

