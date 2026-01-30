Basket dopo tre ko consecutivi la Dole Rimini vuole invertire la rotta nella trasferta di Ruvo di Puglia

La Dole Rimini tenta di fermare la serie negativa in Puglia. Dopo tre sconfitte di fila, i biancorossi sono determinati a tornare alla vittoria e risalire la china. La trasferta di Ruvo diventa un banco di prova importante per la squadra di coach e per il morale di tutta la società.

Il team di coach Dell’Agnello, che vedrà l’esordio di Stefano Saccoccia, è atteso da una delle trasferte più lunghe della stagione La Dole Rimini scende in Puglia con l’obiettivo di tornare a correre: i biancorossi vogliono mettersi alle spalle un paio di settimane difficili, riconquistare la forma che li aveva guidati alle otto vittorie consecutive e restare nel gruppo di testa di un campionato più che mai difficile da pronosticare. L’occasione arriva al PalaColombo di Ruvo di Puglia: il team di Dell’Agnello, che vedrà l’esordio di Stefano Saccoccia, è atteso da una delle trasferte più lunghe della stagione e affronterà i padroni di casa della Crifo Wines domenica 1 febbraio alle 18:00 nella venticinquesima di Serie A2.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Ruvo di Puglia Basket, la Dole Rimini lotta ma non riesce mai a girare l'inerzia: biancorossi ko nella trasferta di Brindisi Basket, dopo il ko di Avellino la Dole Rimini ancora in trasferta: a Cento match da non sbagliare Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ruvo di Puglia Argomenti discussi: Basket NBA: Miami torna a vincere con 15 punti di Fontecchio. Spurs ko dopo 3 vittorie; Basket donne, Serie B: Vittuone che colpo, Usmate ko dopo sette vittorie; Basket, Eurolega: l'Olimpia Milano piega il Partizan Belgrado 85-79; Serie A, Trento in scioltezza a Treviso, colpaccio Cantù a Reggio Emilia dopo 9 ko di fila. Basket, dopo tre ko consecutivi la Dole Rimini vuole invertire la rotta nella trasferta di Ruvo di PugliaIl team di coach Dell’Agnello, che vedrà l’esordio di Stefano Saccoccia, è atteso da una delle trasferte più lunghe della stagione ... today.it Olimpia Milano-Partizan Belgrado 85-79: l'Armani tira il fiato e torna al successo dopo tre ko consecutiviL'EA7 Emporio Armani Milano rompe la serie negativa di tre sconfitte consecutive in Europa superando il Partizan Belgrado 85-79 ... eurosport.it NEXT MATCH Dole Basket Rimini Domenica ore 18:00, PalaColombo Tutti al Palazzetto! facebook

