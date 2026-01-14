Nel campionato regionale di serie C femminile, Bieffe Porcari ottiene una vittoria significativa contro Livorno, con il punteggio di 61-39. La squadra dimostra solidità difensiva e un roster completo, mantenendo una posizione favorevole in classifica. Ora si prepara al prossimo impegno, il derby di Pisa, in una fase cruciale della stagione.

Vittoria larga per mantenersi in una buona zona di classifica. Bieffe Porcari supera con autorità la Pallacanestro Nicola Chimenti Livorno con il punteggio di 61-39, confermando solidità difensiva e profondità del roster. L’avvio di gara è tutto a favore delle ospiti. Livorno parte forte, sospinta dalle "bombe" di Rapisarda che permettono alle labroniche di trovare subito ritmo e allungare fino al +7 in pochi minuti. Il time-out chiamato da coach Salvioni cambia, però, l’inerzia della partita. Sistemata la difesa e aumentata l’intensità, Porcari inizia a macinare gioco su entrambi i lati del parquet. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "C» femminile regionale. Bieffe, vittoria larga su Livorno. Ora l’aspetta il derby di Pisa

Leggi anche: Basket - serie "C» femminile regionale. Bieffe travolge Gea Grosseto e torna al successo, Altopascio ko a Castelfiorentino

Leggi anche: Basket serie Divisione regionale 1,2 - B e C femminile. Gli Aviators vanno a mille: undicesima vittoria. Al Russi il derby con la Compagnia dell’Albero

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Designazioni Arbitrali Serie C Femminile Girone C 4a Giornata di Ritorno; Serie C Femminile Lazio: La Domus Mulieris inaugura il 2026 con una vittoria; Serie C femminile, Oma sconfitta al fotofinish a Spilimbergo; Basket Serie C femminile. La D’Avino Consulting fatica sul campo di Busto.

Basket - Serie "C» femminile regionale. Bieffe, vittoria larga su Livorno. Ora l’aspetta il derby di Pisa - Bieffe Porcari supera con autorità la Pallacanestro Nicola Chimenti ... sport.quotidiano.net