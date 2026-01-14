Basket - Serie C femminile regionale Bieffe vittoria larga su Livorno Ora l’aspetta il derby di Pisa
Nel campionato regionale di serie C femminile, Bieffe Porcari ottiene una vittoria significativa contro Livorno, con il punteggio di 61-39. La squadra dimostra solidità difensiva e un roster completo, mantenendo una posizione favorevole in classifica. Ora si prepara al prossimo impegno, il derby di Pisa, in una fase cruciale della stagione.
Vittoria larga per mantenersi in una buona zona di classifica. Bieffe Porcari supera con autorità la Pallacanestro Nicola Chimenti Livorno con il punteggio di 61-39, confermando solidità difensiva e profondità del roster. L’avvio di gara è tutto a favore delle ospiti. Livorno parte forte, sospinta dalle "bombe" di Rapisarda che permettono alle labroniche di trovare subito ritmo e allungare fino al +7 in pochi minuti. Il time-out chiamato da coach Salvioni cambia, però, l’inerzia della partita. Sistemata la difesa e aumentata l’intensità, Porcari inizia a macinare gioco su entrambi i lati del parquet. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket - serie "C» femminile regionale. Bieffe travolge Gea Grosseto e torna al successo, Altopascio ko a Castelfiorentino
Leggi anche: Basket serie Divisione regionale 1,2 - B e C femminile. Gli Aviators vanno a mille: undicesima vittoria. Al Russi il derby con la Compagnia dell’Albero
Designazioni Arbitrali Serie C Femminile Girone C 4a Giornata di Ritorno; Serie C Femminile Lazio: La Domus Mulieris inaugura il 2026 con una vittoria; Serie C femminile, Oma sconfitta al fotofinish a Spilimbergo; Basket Serie C femminile. La D’Avino Consulting fatica sul campo di Busto.
Basket - Serie "C» femminile regionale. Bieffe, vittoria larga su Livorno. Ora l’aspetta il derby di Pisa - Bieffe Porcari supera con autorità la Pallacanestro Nicola Chimenti ... sport.quotidiano.net
La Zannella Basket Cefalù chiude la prima fase del campionato di C Femminile: zero punti ma un patrimonio di futuro - Si chiude la prima fase del campionato di Serie C femminile e il verdetto della classifica, per la ASD Zannella Basket Cefalù, è netto sul piano aritmetico: zero punti conquistati. cefalunews.org
Basket Serie C femminile. Virtus da applausi. Gea Grosseto ko al PalaPerucatti - La Virtus femminile conquista un altro successo: al PalaPerucatti le Ladies rossoblu battono la Gea Grosseto 48- lanazione.it
COMUNICAZIONE UFFICIALE La Lega Basket Serie A ha disposto la programmazione televisiva della diciassettesima giornata della Serie A Unipol 2025/26.. La partita tra Germani Brescia e APU Old Wild West Udine e si disputerà: Domenica 25 gennai facebook
Basket serie A2, Torino ritrova la vittoria: battuta Roseto 69-73 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.