Playoff Superlega Sir Susa Scai Perugia-Vero Volley Monza 3-0 | gli umbri si aggiudicano Gara 3 e accedono alle Semifinali

La Sir Susa Scai Perugia ha vinto la Gara 3 dei playoff contro la Vero Volley Monza con un risultato di 3-0, chiudendo la serie e qualificandosi alle semifinali. I parziali sono stati 25-19, 25-23 e 25-20. La partita si è svolta in tre set, con gli umbri che hanno ottenuto la vittoria definitiva. La serie si è conclusa con questa vittoria per Perugia.

Si interrompe in Gara 3 il cammino della Vero Volley Monza nei Play Off Scudetto di Superlega. La Sir Susa Scai Perugia si impone con un netto 3-0 (25-19, 25-23, 25-20), conquistando la qualificazione alle Semifinali e chiudendo definitivamente la serie. 1° Set L’avvio è promettente per Monza, che parte forte portandosi subito avanti sul 3-6, costringendo Lorenzetti a chiamare time-out. Un muro di Beretta vale l’8-4 e, per il centrale, anche il prestigioso traguardo dei 2000 punti in Superlega. Perugia però reagisce e ribalta il punteggio (11-10), obbligando coach Eccheli a fermare il gioco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia-Vero Volley Monza 3-0: gli umbri si aggiudicano Gara 3 e accedono alle Semifinali Articoli correlati Leggi anche: Playoff Superlega, Vero Volley Monza-Sir Susa Scai Perugia 2-3: i padroni di casa cedono al 5° set, Perugia avanti 2-0 nella serie Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaSi alza il sipario sulla parte clou della lotta scudetto: alle 21 si gioca gara uno e sarà indispensabile partire bene. Una raccolta di contenuti su Playoff Superlega Temi più discussi: Playoff Superlega, Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Playoff di pallavolo maschile di Superlega 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere gara 2 dei quarti di finale; Playoff Superlega, quarti: Civitanova domina, Perugia vince al tie break. Verona, che rimonta; Playoff Superlega, la Sir non perde la Trebisonda e riesce a sbancare Monza. Semifinale ad un passo. Superlega, playoff: la Sir Susa Scai piega ancora Monza. È semifinaledi Carlo Forciniti Questa volta nessuna rincorsa. Nessuna rimonta. Nel terzo atto della serie dei quarti di finale contro Monza, la Sir Susa Scai fa valere la propria superiorità. La formazione di Lor ... umbria24.it Playoff Superlega, la Sir porta a termine la missione: il 3-0 a Monza vale la semifinale anticipataNon ci sarà bisogno di disputare le successive gare in programma: i Block Devils non perdonano e chiudono la serie ala prima occasione utile e potranno concentrarsi esclusivamente sulla Champions ... perugiatoday.it Nei quarti di finale dei playoff scudetto della Superlega di volley, Piacenza vince Gara 3 in trasferta a Modena e si porta in vantaggio 2-1 nella serie - facebook.com facebook SuperLega Playoff | Comunicato I Power Brothers lottano sul palco dell’Allianz Cloud, ma non riescono ad imporre il proprio ritmo su Verona che porta a casa la partita 3-2 Il comunicato sul nostro sito powervolleymilano.it/news/2025/alli… x.com