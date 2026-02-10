Basket femminile | Battipaglia sogna per tre quarti ma Schio alla fine passa e resta imbattuta in Serie A1

Questa sera al PalaZauli si è giocata una partita di basket femminile che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Battipaglia ha dominato tre quarti, creando il sogno di una vittoria storica contro la capolista Schio. Poi, nell’ultimo quarto, le venete hanno trovato le forze per reagire, ribaltando il risultato e vincendo di misura. Schio resta imbattuta in Serie A1, ma la sfida di questa sera ha dimostrato che niente è scontato fino alla sirena finale.

Una partita incredibile va in scena al PalaZauli, e l'esito rischia di essere a lungo, e ancor più incredibilmente, in bilico. Ma, alla fine, il Famila Wuber Schio riesce a venir fuori da un'autentica trappola messa in sesto dall'O.ME.P.S. Battipaglia. Il tutto in questo anticipo del martedì della 22a giornata, che poi sarebbe l'ultima: tutto in nome (anche) dei minori impegni possibili delle giocatrici tra play-in di Eurolega e Nazionale. La squadra di Victor Lapena vince per 73-88, ma il punteggio non racconta niente di un incontro rimasto davvero a lungo in bilico. E, anzi, va detto che nei primi due quarti Battipaglia regge molto bene, riuscendo a mettere in piedi una partita di grande orgoglio agli ordini del suo nuovo allenatore, Francesco Iurlaro, che ha sostituito in panchina Roberto Ricchini.

