Roland Fischnaller si arrende | Evidentemente le Olimpiadi sono un ostacolo più forte di me

Roland Fischnaller si arrende ai quarti di finale dello slalom gigante in parallelo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il veterano della Nazionale italiana di snowboard non riesce a superare l’ostacolo e ammette di sentirsi sopraffatto dall’evento: “Evidentemente le Olimpiadi sono un ostacolo più forte di me”. La sua esperienza non basta questa volta e lascia il sogno olimpico ancora una volta in sospeso.

Che rammarico per Roland Fischnaller. Il veterano della Nazionale italiana di snowboard è stato eliminato ai quarti di finale in occasione della prova relativa allo slalom gigante in parallelo valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nello specifico l’azzurro ha avuto la peggio nel vìs-a-vìs contro il non facile avversario sudcoreano Kim Sangkyum, uscendo di scena anzitempo a causa di un errore commesso nel tentativo disperato di recuperare terreno. Non nascondendo la sua amarezza, il classe 1980 ha commentato a caldo quanto fatto ai microfoni federali: “ Sono grato di poter essere stato qui a partecipare – ha detto l’azzurro – è difficile, evidentemente le Olimpiadi sono un ostacolo più forte di me. 🔗 Leggi su Oasport.it

Roland Fischnaller, 45 anni, è uno dei più grandi snowboarder italiani.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicinano, rappresentando l'evento più importante del quadriennio per lo sport invernale in Italia.

