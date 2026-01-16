Massima allerta alla stazione ma le aggressioni sono calate

A Lecco, la sicurezza alla stazione è migliorata, ma l’allerta rimane elevata. Recenti episodi di aggressioni, tra cui un episodio nel fine settimana e un incidente con un tassista, hanno portato le autorità a rafforzare i controlli. Il prefetto Paolo Ponta ha convocato i vertici delle forze dell’ordine per valutare le misure più adeguate a garantire la sicurezza dei cittadini e dei passeggeri.

La stazione di Lecco è più sicura, ma l'allerta resta alta, anzi massima. Dopo i recenti episodi di un giovane che domenica scorsa ha terrorizzato i passeggeri di un treno e prima ancora aveva travolto un tassista, il prefetto Paolo Ponta ha chiamato a raccolta i vertici provinciali delle forze dell'ordine. I dati e le statistiche indicano un netto miglioramento del quadro della sicurezza urbana: si registra infatti una riduzione indicativa del 45% dei reati contro la persona, cioè aggressioni, dei danneggiamenti e delle violazioni in materia di stupefacenti – spiegano dalla prefettura -. Un trend positivo che interessa direttamente lo scalo ferroviario, la piazza antistante e le vie adiacenti".

